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Человек погиб после взрыва на углеобогатительной фабрике в Нерюнгри

Человек погиб после взрыва на углеобогатительной фабрике в Нерюнгри

Стало известно, что жертвой взрыва на углеобогатительной фабрике РФ стал один человек.Министерство здравоохранения Якутии в Telegram-канале сообщило, что появилась одна жертва после взрыва на углеобогатительной фабрике в Нерюнгри.

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