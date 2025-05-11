Человек погиб после взрыва на углеобогатительной фабрике в Нерюнгри

Стало известно, что жертвой взрыва на углеобогатительной фабрике РФ стал один человек.Министерство здравоохранения Якутии в Telegram-канале сообщило, что появилась одна жертва после взрыва на углеобогатительной фабрике в Нерюнгри.
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