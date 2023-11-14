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Закон, порядок, государство

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Пилот частного самолета не будет проводить экскурсии над Уссурийском

Пилот частного самолета не будет проводить экскурсии над Уссурийском

Фрунзенский районный суд Владивостока запретил проводить экскурсии на самолете, которые устраивал один из участников авиаклуба в Шкотовском районе.

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