МИД РФ: Запад хочет добиться передышки для Киева любой ценой

МОСКВА, 6 марта, ФедералПресс. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Запад пытается добиться передышки для Украины любой ценой, чтобы избежать обвала фронта.
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