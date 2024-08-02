В Севастополе перекрыли улицу генерала Острякова из-за обломков ракет

В Севастополе закрыли для проезда любого транспорта улицу генерала Острякова. Это связано с тем, что там во время отражения ракетной атаки ВСУ по городу упала часть сбитой американской оперативно-тактической ракеты ATACMS.
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