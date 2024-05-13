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Бобровский о «Флориде» после 3:2 с «Бостоном»: «Ребята снова усердно поработали. Барков забил очень важный и красивый гол»

Бобровский о «Флориде» после 3:2 с «Бостоном»: «Ребята снова усердно поработали. Барков забил очень важный и красивый гол»

«Пантерс» обыграли «Брюинс» в плей-офф НХЛ (3:2 после 0:2, 3-1 в серии).  «Ребята снова очень усердно поработали.

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