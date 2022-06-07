Современный семиместный практически 5-метровый кроссовер по цене Niva Legend. В Китае представлен Sinotruk VGV U70

Известный в Китае производитель грузовиков Sinotruk представил недорогой автомобиль, от которого, при его сочетании характеристик, размеров и цены, многие не отказались бы и в России.
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