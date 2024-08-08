В Турции из-за резких изменений для туристов местные сами едут за границу

Обстановка в туристической отрасли Турции претерпела существенные изменения за последний год. Страна, которая ранее привлекала множество иностранных туристов, включая россиян, сейчас теряет свою привлекательность.
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