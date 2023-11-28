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От Telegram до TikTok: какие мессенджеры и соцсети выбирают подростки из Кузбасса

От Telegram до TikTok: какие мессенджеры и соцсети выбирают подростки из Кузбасса

Современные дети – не менее активные пользователи соцсетей и мессенджеров, чем взрослые. Какие соцсети и платформы больше всего интересуют юных кузбассовцев? Изменяются ли их предпочтения? Об этом рассказали специалисты компании МегаФон.

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