ФСБ задержала сотрудницу воинской части за передачу данных минобороны Украины

ФСБ России задержала сотрудницу воинской части Южного военного округа по подозрению в госизмене и передаче данных министерству обороны Украины, сообщили 13 августа в пресс-службе УФСБ по Ростовской области.
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