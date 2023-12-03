Израиль подал знак России: Теперь можно бить по Польше и Прибалтике?

Израиль повторно нанёс удар по шиитскому кварталу Дамаска. Военкор ВГТРК Евгений Поддубный, глядя на творимый ЦАХАЛ беспредел, задался вопросом: теперь и Россия может так же бить, например, по Польше или Прибалтике, наказывая их за подготовку украинских боевиков?На то, какой беспредел устраивает израильская армия вот уже второй раз за два месяца, нанеся удар по шиитскому кварталу Дамаска, обратил внимание военкор ВГТРК Евгений Поддубный.