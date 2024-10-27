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ЕС предлагают создать новую разведку с расширенными полномочиями – Bloomberg «слил» секретный доклад

ЕС предлагают создать новую разведку с расширенными полномочиями – Bloomberg «слил» секретный доклад

Bloomberg пишет о планах Евросоюза создать новый разведывательный орган, ориентированный на сбор собственных разведданных о внешних угрозах и противостояние таким угрозам, исходящим из-за рубежа и нацеленным на весь блок, а также шпионажу в институтах ЕС.

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