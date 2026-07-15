МИД РФ: россиянам в регионе Персидского залива нужно усилить меры безопасности

МИД России рекомендовал россиянам, находящимся в странах Персидского залива, не публиковать в соцсетях фото и видео работы ПВО и последствий атак, напомнив о возможной административной и уголовной ответственности.
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