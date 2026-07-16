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Аргументы недели

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Кубанский парламент подготовит инициативу по мировым судьям

Кубанский парламент подготовит инициативу по мировым судьям

Депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края на очередном пленарном заседании рассмотрели в первом чтении законопроект об упразднении и создании судебных участков и должностей мировых судей в регионе.

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