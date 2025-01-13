Хинштейн указал чиновникам не удалять сообщения жителей. При этом у самого в телеграм-канале нет возможности комментирования

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинтшейн на заседании регионального правительства поручил чиновникам завести страницы в социальных сетях и запретил удалять там любые комментарии.
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