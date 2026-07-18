Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Валентин Катасонов: Бить по нашим НПЗ Украине позволяют не только военные технологии и спутники

Валентин Катасонов: Бить по нашим НПЗ Украине позволяют не только военные технологии и спутники

Уже более месяца тема «топливного кризиса» остается самой топовой в российских СМИ. Этот кризис стал лакмусовой бумажкой, которая выявила многие узкие места и критические точки не только в нефтяном секторе, но также во всей российской экономике.

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