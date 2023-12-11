Мог погибнуть: в соцсетях показали кадры обрушения пивзавода на иномарку во Владивостоке

Во Владивостоке прямо на дорогу обрушилось здание бывшего пивзавода «Ливония», сообщает PRIMPRESS. В районе ВВГУ напротив остановки общественного транспорта «Студенческая» во время проведения работ по сносу здания бывшего пивзавода «Ливония» произошло обрушение прямо на проезжую часть.
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