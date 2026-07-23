В Подмосковье дачникам поможет цифровой помощник «Добродел

Сегодня, 23 июля, отмечается День дачника. В этот день хочется поздравить всех любителей загородной жизни и рассказать о том, как в Подмосковье решают дачные вопросы с помощью надежного цифрового помощника «Добродел».
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