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В Подмосковье дачникам поможет цифровой помощник «Добродел

В Подмосковье дачникам поможет цифровой помощник «Добродел

Сегодня, 23 июля, отмечается День дачника. В этот день хочется поздравить всех любителей загородной жизни и рассказать о том, как в Подмосковье решают дачные вопросы с помощью надежного цифрового помощника «Добродел».

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