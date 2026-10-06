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SPLETNIK

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"У меня даже в Москве нет квартиры". Глава крупнейшего застройщика Игорь Сагирян назвал себя "бомжом"

"У меня даже в Москве нет квартиры". Глава крупнейшего застройщика Игорь Сагирян назвал себя "бомжом"

Основатель группы компаний "РКС Девелопмент", бизнесмен Игорь Сагирян заявил, что не владеет недвижимостью ни за границей, ни "даже в Москве", и назвал себя "бомжом".

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