БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Маск запустил в космос рукастого робота-ремонтника, а в свободное от ремонта время — убийцу спутников

Маск запустил в космос рукастого робота-ремонтника, а в свободное от ремонта время — убийцу спутников

Максим Цуканов: У России есть ответ — и командовать им будет космонавт Анна Кикина Михаил Зубов Фото: Zuma/TASS Материал комментируют: Максим Цуканов Компания Илона Маска SpaceX вывела на геостационарную орбиту робота-механика.

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