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Царьград

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Лукашенко и Бердымухамедов обсудили рост товарооборота до $268,5 млн

Лукашенко и Бердымухамедов обсудили рост товарооборота до $268,5 млн

Александр Лукашенко и Сердар Бердымухамедов провели переговоры 9 октября в туркменской национальной туристической зоне «Аваза» перед саммитом СНГ.

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