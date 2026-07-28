Космонавт Кудь-Сверчков рассказал об опыте использования ИИ на МКС

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 28 июля. / ТАСС/. Седьмой спецкор ТАСС на Международной космической станции (МКС), командир экспедиции МКС-74, космонавт Сергей Кудь-Сверчков рассказал о работе по обучению искусственного интеллекта (ИИ) на орбите и о том, какие сложности возникли на этом этапе.
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