Космонавт Кудь-Сверчков рассказал об опыте использования ИИ на МКС

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 28 июля. / ТАСС/. Седьмой спецкор ТАСС на Международной космической станции (МКС), командир экспедиции МКС-74, космонавт Сергей Кудь-Сверчков рассказал о работе по обучению искусственного интеллекта (ИИ) на орбите и о том, какие сложности возникли на этом этапе.