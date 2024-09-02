Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции помогли женщине, у которой сломался автомобиль

Экипаж дорожно-патрульной службы отдела Госавтоинспекции УМВД России по Одинцовскому г.о. в составе лейтенанта полиции Михаила Кудряшова и старшего лейтенанта полиции Евгения Гавриленко находился на маршруте патрулирования в с.