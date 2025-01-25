Пассажирам придется в 2025 году ездить в поездах по новым правилам: не всегда можно рассчитывать на комфорт Ольга БезродняяВ последнее время компания РЖД внедряет ряд нововведений, направленных на повышение комфорта и взаимоуважения среди пассажиров.