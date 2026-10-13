В Крыму посмертно награжден мужчина, который ценой своей жизни спас утопающую

Указом главы региона Сергея Аксёнова, за мужество и самоотверженность, проявленные при спасении человека, Грибахо Денис Владимирович награждён государственной наградой Республики Крым — медалью «За мужество и доблесть» (посмертно).
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