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ВЕСТИ КРЫМ

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В Крыму посмертно награжден мужчина, который ценой своей жизни спас утопающую

В Крыму посмертно награжден мужчина, который ценой своей жизни спас утопающую

Указом главы региона Сергея Аксёнова, за мужество и самоотверженность, проявленные при спасении человека, Грибахо Денис Владимирович награждён государственной наградой Республики Крым — медалью «За мужество и доблесть» (посмертно).

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