С 16 октября в Нижегородской области официально закрыт пожароопасный сезон и снят особый противопожарный режим.
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