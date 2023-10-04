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Ученые из ТГУ открыли способ диагностики рака по капле крови и дыханию

Ученые из ТГУ открыли способ диагностики рака по капле крови и дыханию

Диагностика будет проходить за несколько минут и абсолютно безболезненно.Ученые Томского государственного университета открыли способ диагностики рака по капле крови и дыханию в течение нескольких минут и абсолютно безболезненно.

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