Ученые из ТГУ открыли способ диагностики рака по капле крови и дыханию

Диагностика будет проходить за несколько минут и абсолютно безболезненно.Ученые Томского государственного университета открыли способ диагностики рака по капле крови и дыханию в течение нескольких минут и абсолютно безболезненно.
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