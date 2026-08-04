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Нижегородская правда

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Шедевры золотного шитья представлены на выставке в Нижнем Новгороде

Шедевры золотного шитья представлены на выставке в Нижнем Новгороде

Шедевры золотного шитья представил посетителям Художественный музей на выставке «Северное солнце». Она рассказывает, как знаменитый промысел, распространённый на Русском Севере, в том числе и в Нижегородской области, прошёл путь от быта зажиточных крестьян до царского дворца.

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