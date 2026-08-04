Шедевры золотного шитья представлены на выставке в Нижнем Новгороде

Шедевры золотного шитья представил посетителям Художественный музей на выставке «Северное солнце». Она рассказывает, как знаменитый промысел, распространённый на Русском Севере, в том числе и в Нижегородской области, прошёл путь от быта зажиточных крестьян до царского дворца.