Шедевры золотного шитья представлены на выставке в Нижнем Новгороде

Шедевры золотного шитья представил посетителям Художественный музей на выставке «Северное солнце». Она рассказывает, как знаменитый промысел, распространённый на Русском Севере, в том числе и в Нижегородской области, прошёл путь от быта зажиточных крестьян до царского дворца.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии