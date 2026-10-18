Винтовки «Спрингфилд» с откидным затвором: долгий путь к совершенству Винтовка «спрингфилд» 1865 годаВидишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства?Послание Иакова, 2:22 История оружия.