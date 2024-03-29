Раскрыты темпы выпуска беспилотников «Альбатрос М5»

Российские специалисты ежемесячно выпускают 30 беспилотных разведывательных комплексов дальнего действия «Альбатрос М5» с дронами, которые применяют почти на всех направлениях спецоперации, сообщили в компании-разработчике.
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