Полицейские Кировграда направили в суд уголовное дело по обвинению женщины в краже телефона

МОтд МВД России "Кировградское" BrisperСотрудниками следственного отделения полиции Кировграда в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет, раскрыта кража, совершенная в 2019 году.
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