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Царьград

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Ехала одна к семье: Что известно о 15-летней девочке, которая остаётся единственной пропавшей после схода поезда

Ехала одна к семье: Что известно о 15-летней девочке, которая остаётся единственной пропавшей после схода поезда

Стали известны подробности о подростке, который ехал в поезде Воркута – Новороссийск и пропал.Как передаёт Baza, 15-летняя девочка ехала в поезде одна.

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