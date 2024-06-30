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Петров пост 2024: как правильно поститься, кому можно не придерживаться поста

Петров пост 2024: как правильно поститься, кому можно не придерживаться поста

Петров пост 2024: как правильно поститься, кому можно не придерживаться поста Лидия КарпенкоПетров пост, который начинается через 7 дней после Троицы, является одним из двух летних постов, направленных на подготовку верующих к празднованию дня Петра и Павла.

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