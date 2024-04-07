Разведка Украины ждет российского наступления в конце весны — начале лета

Украина ожидает, что Россия в конце весны - начале лета активизирует наступательные действия, главным образом - под Донецком, заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии