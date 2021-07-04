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«Зенит» интересуется иранским форвардом Моганлу. Он может стать заменой Азмуну (Championat.Asia)

Нападающий иранского «Персеполиса» Шахрияр Моганлу привлек внимание «Зенита». Сине-бело-голубые рассматривают 26-летнего иранца в качестве потенциальной замены его соотечественнику Сердару Азмуну, который может сменить клуб, сообщает Championat.

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