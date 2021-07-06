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Обжаловать штрафы за нарушение ПДД станет проще

Обжаловать штрафы за нарушение ПДД станет проще

В Госдуму внесли законопроект, облегчающий водителям обжалование штрафов за нарушения ПДД, зафиксированных камерами, пишут РИА Новости со ссылкой на автора документа, главу комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрея Клишаса.

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