Обжаловать штрафы за нарушение ПДД станет проще

В Госдуму внесли законопроект, облегчающий водителям обжалование штрафов за нарушения ПДД, зафиксированных камерами, пишут РИА Новости со ссылкой на автора документа, главу комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрея Клишаса.