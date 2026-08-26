ВС РФ освободили Писаревку, расширив плацдарм для наступления на Сумы Из Сумской области поступают сообщения о новом успехе Вооружённых сил России.
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ВС РФ освободили Писаревку, расширив плацдарм для наступления на Сумы Из Сумской области поступают сообщения о новом успехе Вооружённых сил России.
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