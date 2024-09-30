В центральный аппарат СК России будет представлен доклад по доводам обращения жителей одного из населенных пунктов Тюменской области

В социальных медиа выявлено обращение жителей села Перевалово Тюменского района к главе ведомства. Граждане приобрели в указанном населенном пункте частные домовладения и сообщают о возможных нарушениях их жилищных прав при подготовке проекта дорожной инфраструктуры в населенном пункте.