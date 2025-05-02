Автоэксперт Попов предупредил о повышении цен на машины

Из-за новой схемы расчета утильсбора новые автомобили подорожают незначительно. Об этом «Татар-информу» сообщил член рабочей группы при Правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.
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