Акценты британской прессы на турне Лаврова по странам Африки

Лавров уже посетил Египет и направится из Конго в Уганду, а затем в Эфиопию, где, по словам дипломатов Африканского союза (АС), он пригласил послов нескольких государств-членов на частную встречу в среду, что вызвало тревогу у западных доноров.
Лавров уже посетил Египет и направится из Конго в Уганду, а затем в Эфиопию, где, по словам дипломатов Африканского союза (АС), он пригласил послов нескольких государств-членов на частную встречу в среду, что вызвало тревогу у западных доноров.
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