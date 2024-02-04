Тренер "Динамо" Личка заявил о трагедии молодых футболистов

Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка, рассказывая об учебно-тренировочных сборах команды в Турции, признался, что опытные и возрастные футболисты приехали в расположение клуба более подготовленными, чем молодые игроки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии