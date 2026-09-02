Stella Artois brings its Perfect Serve to Netflix’s The Gentlemen

Stella Artois has entered the criminally polished world of Netflix’s The Gentlemen, turning its five-step Perfect Serve ritual into a series of power moves ahead of the show’s second season.
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