Ex-Minister of Communications Nikiforov was accused of organizing the Finiko pyramid

The former Minister of Communications and Mass Media of the Russian Federation Nikolai Nikiforov was charged in absentia in the criminal case of the financial pyramid Finiko.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым