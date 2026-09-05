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The Eurasia Daily news agency

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Ex-Minister of Communications Nikiforov was accused of organizing the Finiko pyramid

Ex-Minister of Communications Nikiforov was accused of organizing the Finiko pyramid

The former Minister of Communications and Mass Media of the Russian Federation Nikolai Nikiforov was charged in absentia in the criminal case of the financial pyramid Finiko.

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