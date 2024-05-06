SpaceX представила первый скафандр для внекорабельной деятельности

Скафандр SpaceX для внекорабельной деятельности / © SpaceX Скафандр Extravehicular Activity (EVA) Suit основан на технологии существующих скафандров SpaceX, которые используются для полетов на Crew Dragon.
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