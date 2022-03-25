Каждая пятая российская компания сократила или отправила в простой сотрудников

Каждая пятая российская компания из сферы малого бизнеса сократила или отправила в простой сотрудников на фоне кризиса после начала «военной операции» на Украине, свидетельствует опрос, проведенный сервисом «Актион Бухгалтерия» по просьбе Forbes.
Каждая пятая российская компания из сферы малого бизнеса сократила или отправила в простой сотрудников на фоне кризиса после начала «военной операции» на Украине, свидетельствует опрос, проведенный сервисом «Актион Бухгалтерия» по просьбе Forbes.
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