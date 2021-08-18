Необычная история

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Версия про Золотую Орду и её последнего императора Ивана Грозного

Версия про Золотую Орду и её последнего императора Ивана Грозного

Дурак Версия про Золотую Орду и её последнего императора Ивана Грозного Сегодня История человечества не однородна.

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Александр Романченко
"...История человечества не однородна. Огромное разнообразие народов и этносов, языков и культур, национальностей и рас допускает существование самых фантастических, невероятных, странных, безумных, экстраординарных и сумасшедших версий человеческой истории, каждая из которых имеет право на существование. ..."
Аркадий Шацкий
Интересная версия, кстати турки и сейчас считают Ивана Грозного своим императором, и штандарты Тартарии по великим праздникам выставляют.

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