В Актау упал самолет, летевший из Баку в Грозный

В самолете находились 105 пассажиров, пять членов экипажа. В экстренных службах сообщили, что разбившийся лайнер принадлежал компании Azerbaijan AirlinesВозле города Актау (Казахстан) упал самолет, летевший из Баку в Грозный, на месте тушат пожар, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на МЧС Казахстана.