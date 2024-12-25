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В Актау упал самолет, летевший из Баку в Грозный

В Актау упал самолет, летевший из Баку в Грозный

В самолете находились 105 пассажиров, пять членов экипажа. В экстренных службах сообщили, что разбившийся лайнер принадлежал компании Azerbaijan AirlinesВозле города Актау (Казахстан) упал самолет, летевший из Баку в Грозный, на месте тушат пожар, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на МЧС Казахстана.

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