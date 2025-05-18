Steak Lovers
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Steak Lovers

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Сырники, но из картошки. Можно есть даже вечером и на гарнир

Сырники, но из картошки. Можно есть даже вечером и на гарнир

Даже из самых простых продуктов можно приготовить по-настоящему вкусное блюдо. Эти сырники из картофельного пюре — отличная альтернатива классическим творожным, они получаются нежными, с аппетитной сырной начинкой и готовятся очень просто.

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