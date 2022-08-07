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В Брянской области несовершеннолетний получил срок за ложь о терактах

В Брянской области несовершеннолетний получил срок за ложь о терактах

БРЯНСК, 7 авг – РИА Новости. Суд приговорил к трем годам условного срока несовершеннолетнего жителя Брянской области за рассылку более чем 30 писем с ложными сообщениями о готовящихся терактах на территории страны, сообщает УФСБ по Брянской области.

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