В Брянской области несовершеннолетний получил срок за ложь о терактах

БРЯНСК, 7 авг – РИА Новости. Суд приговорил к трем годам условного срока несовершеннолетнего жителя Брянской области за рассылку более чем 30 писем с ложными сообщениями о готовящихся терактах на территории страны, сообщает УФСБ по Брянской области.