Назван самый богатый футболист в мире: это не Роналду и не Месси

25-летний Фаик Болкиах в 15 раз богаче Криштиану Роналду и Лионеля Месси вместе взятых, но он играет в футбол наравне с другими — и даже получает серьёзные травмы! Например, выходные Фаик провёл в больнице после повреждения, которое ему нанёс соперник.
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