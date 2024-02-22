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Виралайф

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Назван самый богатый футболист в мире: это не Роналду и не Месси

Назван самый богатый футболист в мире: это не Роналду и не Месси

25-летний Фаик Болкиах в 15 раз богаче Криштиану Роналду и Лионеля Месси вместе взятых, но он играет в футбол наравне с другими — и даже получает серьёзные травмы! Например, выходные Фаик провёл в больнице после повреждения, которое ему нанёс соперник.

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