Lockheed Fast-Tracks Secretive AIM-260 Missile As Pentagon Pushes To Expand Production Lockheed Martin has signed a framework agreement with the Pentagon to accelerate production and delivery of the AIM-260 Joint Advanced Tactical Missile, bringing a closely guarded air-to-air weapons program further into public view.
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