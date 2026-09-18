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Zero Hedge

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Lockheed Fast-Tracks Secretive AIM-260 Missile As Pentagon Pushes To Expand Production

Lockheed Fast-Tracks Secretive AIM-260 Missile As Pentagon Pushes To Expand Production

Lockheed Fast-Tracks Secretive AIM-260 Missile As Pentagon Pushes To Expand Production Lockheed Martin has signed a framework agreement with the Pentagon to accelerate production and delivery of the AIM-260 Joint Advanced Tactical Missile, bringing a closely guarded air-to-air weapons program further into public view.

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